وزير المالية الأسبق يوضح أسباب مشكلة التضخم.. وكيفية حلها| شاهد

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن قرارات الرئيس جاءت في إطار تخفيف عبء كبير عن المواطنين، وهي قرارات إيجابية كانت الدولة في حاجة إليها.

للتخفيف عن كاهل المواطنين

وأضاف “جلال” خلال لقائه المذاع عبر فضائية التلفزيون المصري، أن ما حدث هو محاولة إيجابية واستباقية من جانب السيد الرئيس والحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن مشكلة التضخم التي تعاني منها الدولة نتيجة عدة عوامل بعضها نتيجة الأزمات الخارجية والبعض الأخر السبب فيه الصناعة المحلية، موضحًا أن العرض من السلع والخدمات أقل من معدلات طبع النقود.



وأشار وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى أن حل مشكلة التضخم تأخذ أكثر من مسار ولا تقتصر على علاج جانب واحد فقط، متابعًا أن ظاهرة التضخم مؤلمة للكثير وتحتاج لعلاجها حزمة من السياسات أو برنامج إصلاحي مناسب.



