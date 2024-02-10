تعليم مطروح: 877 مدرسة جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا الأحد

أنهت مديرية التربية والتعليم بمطروح استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقه غدا الأحد في 877 مدرسة على مستوى محافظة مطروح.



وأعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن 877 مدرسة بكافة أرجاء المحافظة استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني صباح غدا الأحد.

وأضاف أن وجه لمديري الإدارات التعليمية بالالتزام بمراجعة أعمال الصيانة البسيطة بكافة مدارس مطروح مع التنسيق مع مجالس المدن لإزالة الإشغالات أمام المؤسسات التعليمية والتأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس وإزالة أي تشوينات أو أدوات منزلية قابلة للاشتعال.

وأشار أن تم التأكيد على ضرورة نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها وسلامة ونظافة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث وتفعيل لجان الأزمات والكوارث لمواجهة أي طوارئ تحدث.

وشدد على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية وتوجيه وتشجيع الطلاب على متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة مع تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كافة الوسائل لإنجاحها.

وأكد على ضرورة تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وتفعيل خطط رفع المستوى التعليمي للطلاب الذين لم يحققوا نتائج إيجابية خلال امتحان التيرم الأول وكذلك عقد ندوات لرفع الوعي لدى العاملين بالقطاع التعليمي بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

ونبه وكيل الوزارة كذلك علي مديري الإدارات التعليمية مع انطلاقة التيرم الثاني بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية؛ لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب.

وأوضح كذلك أنه شدد على ضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقا لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.