عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: 877 مدرسة جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا الأحد

تعليم مطروح استعدت
تعليم مطروح استعدت للفصل الدراسي الثانى

أنهت مديرية التربية والتعليم بمطروح استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقه غدا الأحد في 877 مدرسة على مستوى محافظة مطروح.

تعليم مطروح: تصعيد 4 مشروعات بحثية للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة بمكتبة الإسكندرية

رصف شوارع عمارات محدودي الدخل وتحويل التيار الكهربائي من هوائي لـ"أرضى" بمطروح


وأعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن 877 مدرسة بكافة أرجاء المحافظة استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني صباح غدا الأحد.

وأضاف أن وجه لمديري الإدارات التعليمية بالالتزام بمراجعة أعمال الصيانة البسيطة بكافة مدارس مطروح مع التنسيق مع مجالس المدن لإزالة الإشغالات أمام المؤسسات التعليمية والتأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس وإزالة أي تشوينات أو أدوات منزلية قابلة للاشتعال.

وأشار أن تم التأكيد على ضرورة نظافة المدارس والمناطق المحيطة بها وسلامة ونظافة دورات المياه والتأكد من سلامة وسائل الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث وتفعيل لجان الأزمات والكوارث لمواجهة أي طوارئ تحدث.

وشدد على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية وتوجيه وتشجيع الطلاب على متابعة القنوات الفضائية التعليمية والمنصات الإلكترونية التي تشرف عليها الوزارة مع تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كافة الوسائل لإنجاحها.

وأكد على ضرورة تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول وتفعيل خطط رفع المستوى التعليمي للطلاب الذين لم يحققوا نتائج إيجابية خلال امتحان التيرم الأول وكذلك عقد ندوات لرفع الوعي لدى العاملين بالقطاع التعليمي بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

ونبه وكيل الوزارة كذلك علي مديري الإدارات التعليمية مع انطلاقة التيرم الثاني بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية؛ لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب.

وأوضح كذلك أنه شدد على ضرورة تبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقا لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال أنشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

ترشيحاتنا

مقترح برلماني يدعو بمد عمل المخابز البلدية لفترة مسائية في رمضان

خبير قانوني: قرار الحكومة بتغليظ عقوبة تجارة الدولار جاء في وقت مهم

المخابرات البريطانية: الضربة الأوكرانية على مطار القرم تضعف الإمكانات الروسية

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

لاعب الزمالك يبدأ برنامجه التأهيلي بعد إصابة الضامة

روسيا هي العدو.. زعيم الناتو يطلب الاستعداد الفوري لمواجهة بوتين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

عمرو دياب ينشر صور حفله في مدينة جدة| شاهد

تحذير| لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

حمى الضنك| أسباب وأعراض خطيرة عن المرض.. تعرف عليها

فيديو

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر وأسرابه تجتاح حدود مصر

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ