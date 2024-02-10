لاعبو الزمالك يخوضون مراناً فنياً استعدادا للفترة المقبلة

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على الجوانب الفنية في مران اليوم السبت الذي أقيم الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض فقرة فنية خاصة للتركيز على بعض الجوانب الخططية، استعداداً للمباريات المقبلة محلياً وأفريقياً.

وحرص جميع أعضاء الجهاز الفني على متابعة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات باستمرار وتوجيههم خلال الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.