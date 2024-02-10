«أعطني ماء أعطيك ظلا وجمالا» مبادرة لشباب مطروح

نظم مجموعة من النشء والشباب من خريجي برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمطروح مبادرة لخدمة مجتمعهم المحيط، بعنوان "أعطني ماء أعطيك ظلا وجمالا"، حيث قاموا بزراعة العديد من بعض النباتات الخضراء داخل عدد من الأصيص المخصص للزراعة، وذلك من خلال مياه التكييفات وفلاتر المياه، لاستغلال كل نقطة مياه، والعمل على توفير المياه للشرب والاستخدامات الحياتية اليومية المختلفة.



كما تم التعاون مع مبادرة "السفير الأخضر"، وذلك من خلال زراعة النباتات بمياه التكييفات وفلاتر المياه، مع عمل حملات وندوات توعوية بضرورة الحد من استهلاك المياه، وكيفية الاستخدام الأمثل لكل نقطة ماء، وذلك ضمن مبادرات برنامج «نتشارك» للمبادرات المجتمعية للعمل على حل التغيرات المناخية واستغلال المخلفات لزيادة النباتات الخضراء.

استهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم، رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك"، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من النشء والشباب.

وتأتي استراتيجية البرنامج نحو تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، منبثقة من المبادرات التالية "تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الوافدين، ما بعد Cop27، زالطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء، البيئة، الصحة.

جدير بالذكر أن برنامج" نتشارك "للمبادرات المجتمعية، الذي نفذته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تم تنفيذه بمحافظة مطروح على مدار شهر يناير الماضي، بإجمالي 8 ورش تدريبية، كل ورشة تدريبية استمرت فعالياتها لمدة أربع أيام متواصلة، وقاموا خلالها بورش ونقاشات تفاعلية حول مختلف الأفكار والمبادرات التي يطمحون في تنفيذها على أرض الواقع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبتوجيها إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وتحت إشراف إسلام السيد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.