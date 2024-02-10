رئيس جامعة الزقازيق يناقش الخطة الاستراتيجية وتقارير إنجازات القطاعات والإدارات

عقد الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستراتيجية للجامعة والوقوف على آخر التطورات وما وصلت إليه الجامعة من أداء على جميع القطاعات والمستويات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى، أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتورة مروة عباس، مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور أحمد عسكورة، مدير مركز المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولى، وعارف صبحي، الأمين المساعد للشئون الإدارية، ولمياء كمال، الأمين المساعد لشئون البيئة، وأدهم عزت، مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلى أن الجامعة تسعى إلى إعداد خريج جيد قادر على المنافسة من خلال تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وأن تكون بيت خبرة للمحافظة، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إعداد تقرير ربع سنوي عن قطاع التعليم والطلاب وتقديم كل ما يخص البرامج الجديدة وإعدادها وإداراتها وحصر الكليات والبرامج المعتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والعمل على تطبيق معايير الاعتماد بجميع الكليات بالجامعة.

وأشار إلى أهمية إعداد تقرير عن الأنشطة الطلابية خلال الفترة السابقة، وكذلك قاعدة بيانات للطلاب الوافدين وتقديم بيانات إحصائية حولها.

كما وجه بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيزها، والتحول إلى ميكنة جميع الإدارات بالجامعة، مع تذليل أى معوقات والسعى نحو حلها، مع تقديم تقرير عن أصول الجامعة واستثماراتها.

ولفت أيضاً إلى أهمية النشر الدولى وعمل حصر بترتيب الجامعة بجميع التصنيفات الإقليمية والدولية، والسعى نحو الارتفاع بتصنيف الجامعة عالمياً بجميع التصنيفات.

فى السياق ذاته، تطرق الاجتماع إلى ضرورة عمل صيانة الأجهزة الرياضية الموجودة بالحرم الجامعي والعمل على توظيفها وتنظيم استغلالها والاستفادة منها.

كما وجه رئيس الجامعة أيضاً بضرورة عمل دراسة كاملة لإنشاء وحدة لتدوير المخلفات الورقية بالجامعة ودراسة التكلفة الإجمالية لها والعائد منها، مع تخصيص مكان للآلات الخاصة بالمشروع.