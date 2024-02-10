ننشر استعدادات محافظة الشرقية لبدء الفصل الدراسي الثاني.. غدا

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال الفصل ‏الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024 مؤكداً على تهيئة الأجواء المناسبة امام الطلاب بمختلف الادارات التعليمية لانتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد.

وأوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب.

كما وجه المحافظ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية ، بالإضافة إلى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية والتأكد من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الاعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب.

ومن المقرر أن ينتظم باية من غد الأحد مليون و 839 ألف طالب وطالبة داخل 4637 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.