عاجل
أخبار التعليم.. تنبيه: تسليم استمارات الثانوية العامة 2024 للمدارس| غدا.. قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني لتطوير الخدمات.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مركز التحول الرقمي | صور ممارسات عدوانية.. بيان عاجل لـ الكويت حول مهاجمة قوات الاحتلال لـ رفح رئيس معهد علوم البحار يفوز بمنصب النائب في لجنة الإنذار المبكر باليونسكو هدفها قتل الانتماء وتبديد الأمل.. هدم المنازل في غزة جريمة إسرائيلية وأرقام مرعبة عن القطاع| رصد حقوقي وقانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: دبابات الاحتلال تتمركز عند مدخل مستشفى ناصر بخان يونس

مراسل القاهرة الإخبارية،
مراسل القاهرة الإخبارية، بشير جبر

قال مراسل القاهرة الإخبارية، بشير جبر إن مدينة رفح ليست بعيدة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حيث شهدت اليوم 128 قصفا إسرائيليا عنيفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، مما أدي لسقوط أكثر من 25 شهيد في استهدافات لمنازل المواطنين بالإضافة إلى سيارات ميدانية كانت تتنقل في شوارع هذه المدينة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عند استهداف المناطق الشرقية لقطاع غزة بشكل عام ولكنها تمتد إلى رفح وخان يونس في الجنوب ايضا، موضحا أن خان يونس تشهد توغلا كبير للقوات العسكرية منذ ما يزيد عن شهر وتتواجد آليات عسكرية منذ 15 يوما تقوم بمحاصرة المستشفيات مثل مستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك مجمع ناصر الطبي، منوها بأن دبابات الاحتلال تتمركز عند مدخل مستشفى الميداني الأردني المجاور لمستشفى ناصر مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في هذه المستشفيات.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك مطلبات من وزارة الصحة ومن الجهات الفلسطينية بشكل عام بضرورة توقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المرافق الصحية بقطاع غزة ويسعى إلى تدمير المرافق الصحية.

 

https://www.youtube.com/live/GbiOnI2Hhr8?si=UN2UKblMqnfvTCKE

مدينة رفح العدوان الإسرائيلي قطاع غزة رفح خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

"أول السواح" و"رئيس المتوحدين".. حكاية الأنبا بولا قديس الرهبنة المصرية

قرار مفاجئ في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

نشرة المرأة والصحة| 10 صور لـ آمال ماهر أثارت الجدل .. لا تتناول الفواكه المجففة في هذا التوقيت

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

الداخلية تداهم محطات بث القنوات الفضائية المشفرة

صديقة مريم مجدي المختفية في سويسرا تعلن وفاتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار

الكانز بكام؟ تفاصيل ارتفاع أسعار المياه الغازية وموعد التطبيق

طبيعية 100%.. تناول هذه العصائر مع الإفطار يقوي المناعة ويحمي من الكوليسترول

احتمت بجثث أقاربها 6 أيام حتى ماتت.. مأساة الطفلة هند ضحية الاحتلال الإسرائيلي

فيديو

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

اختفاء سيدة مصرية بشكل غامض في سويسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: عسكرة البترودولار أحد أهم الأدوات لتكسير الاقتصاديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ