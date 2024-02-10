القاهرة الإخبارية: دبابات الاحتلال تتمركز عند مدخل مستشفى ناصر بخان يونس

قال مراسل القاهرة الإخبارية، بشير جبر إن مدينة رفح ليست بعيدة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حيث شهدت اليوم 128 قصفا إسرائيليا عنيفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، مما أدي لسقوط أكثر من 25 شهيد في استهدافات لمنازل المواطنين بالإضافة إلى سيارات ميدانية كانت تتنقل في شوارع هذه المدينة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عند استهداف المناطق الشرقية لقطاع غزة بشكل عام ولكنها تمتد إلى رفح وخان يونس في الجنوب ايضا، موضحا أن خان يونس تشهد توغلا كبير للقوات العسكرية منذ ما يزيد عن شهر وتتواجد آليات عسكرية منذ 15 يوما تقوم بمحاصرة المستشفيات مثل مستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك مجمع ناصر الطبي، منوها بأن دبابات الاحتلال تتمركز عند مدخل مستشفى الميداني الأردني المجاور لمستشفى ناصر مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في هذه المستشفيات.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن هناك مطلبات من وزارة الصحة ومن الجهات الفلسطينية بشكل عام بضرورة توقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المرافق الصحية بقطاع غزة ويسعى إلى تدمير المرافق الصحية.

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