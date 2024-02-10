وزير الخارجية اللبناني: لم نرغب يومًا في الحرب ولا نسعى لها

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، أن “لبنان لم يرغب يومًا في الحرب ولا يسعى اليها”، مضيفًا أن البلاد تريد الاستقرار والهدوء والسلام الشامل والعادل في المنطقة واستعادة الحقوق لأصحابها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفقًا لموقع "النشرة" اللبناني.

وأوضح أن هناك تطابقًا في وجهات النظر مع عبداللهيان حيال الحرب على غزة، مستطردًا "أكّدنا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لردع إسرائيل".

ولفت إلى أنه قدم لوزير الخارجية الإيراني رؤية لبنان لحل شامل للتوتر في جنوب لبنان تستند للقرار 1701.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع إسرائيل وإيصال المساعدات لقطاع غزة.