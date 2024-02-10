تعد سلطة الباذنجان من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها لكسر روتين السفرة التقليدي وتحتوى على قدر كبير من الفيتامينات.

نقدم لكم طريقة عمل سلطة الباذنجان بالجزر وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني.



مقادير سلطة الباذنجان:

باذنجان

ثوم

ليمون

شبت كرات

فلفل حار

خل زيت

ملح

فلفل أسود

جزر مبشور



طريقة عمل سلطة الباذنجان:

* افرمي الثوم والفلفل الحار والكرات مع رشة ملح.

* اشوي الباذنجان على النار ثم قشريه وقطعيه ثم اهرسيه.

اضيفي الخل وزيت الزيتون على الباذنجان ثم خليط الثوم والفلفل الحار والكرات.

* قدمي سلطة الباذنجان بعد تزيينها بشرائح الجزر.