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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تشتريها .. علامات تكشف الأسماك الفاسدة فى الأسواق

الاسماك
الاسماك

تعد الأسماك من أكثر الأكلات المفيدة للجسم والمخ وتحمى من أمراض عديدة كما أن مذاقها شهي كما يمكن إعدادها بطرق عديدة. 

لكن بعض التجار يقومون ببيع الأسماك الفاسدة مما يجعل الأشخاص عرضة للإصابة بالتسمم ومشكلات صحية عديدة.

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وفقا لما جاء فى موقع “ eatingwell” يمكن اكتشاف الأسماك غير المطبوخة الفاسدة من خلال العلامات التالية.

هذه هي أهم العلامات التي يجب البحث عنها عند تحديد ما إذا كانت الأسماك فاسدة:

رائحة حامضة أو الأمونيا.
عيون غائمة أو حليبي.
سلالة بنية أو خياشيم.
كدمات فى الأسماك من الخارج. 
الوحل أو المخاط.
تلوين رمادي داخل الأسماك. 

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