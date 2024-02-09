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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة جبارة تخلصك من دهون البطن فى وقت سريع

طريقة جبارة تخلصك
طريقة جبارة تخلصك من دهون البطن فى وقت سريع

تعد دهون البطن من المشكلات الشائعة بين الرجال والنساء فى العالم وبجانب تأثيرها على الشكل الخارجي فهى تسبب العديد من الأضرار الصحية

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كشفت دراسات عديدة أن دهون في البطن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.

ووفقا لنيورك بوست قامت نيكولا لودلام رين من شركة Nic's Nutrition، أن دهون البطن الحشوية تختلف عن الدهون تحت الجلد حيث تتراكم عميقا داخل تجاويف البطن وتعرضه لمخاطر صحية عديدة منها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و السكري من النوع الثاني وأنواع السرطان.

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ووفقا لعيادة كليفلاند، هناك بعض الحيل التي تساعد فى التخلص من دهون البطن أثناء التعرق أو التبول وذلك لأن هذا النوع من يتم استقلابه بشكل أسرع ودهون البطن ومع ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويوصي خبراء التغذية بتناول مجموعة من الأطعمة لعلاج دهون البطن وهى كالتالي:

الكيمتشي

البروتينات الخالية من الدهون

النظام الغذائي المتوسطي

بعض الأطعمة الدهنية
الزبادي اليوناني
الشوفان

دهون البطن التخلص من الوزن الزائد التخلص من دهون البطن التخلص من الوزن الأوعية الدموية انواع السرطان

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