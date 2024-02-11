بطارية ضخمة.. أفضل موبايل شبابي من أوبو Oppo في السوق|اعرف مواصفاته

يتميز هاتف Oppo A78 من شركة أوبو بأنه واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية التي تقدم مواصفات مميزة أبرزها بطارية ضخمة قادرة على الاستمرار حتى يوم كامل مع شحنة واحدة.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A78



وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، بجودة عرض +HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعرين لتصوير الماكرو وبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 700 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن SuperVOOC بقوة 33 وات، وتدعي أوبو أن عمر البطارية يدوم حتى 447 ساعة، مع وقت شحن يصل إلى 63 دقيقة.

ويوفر مكبرات صوت ستيريو مزدوجة ويأتي مع تقنية Dirac لتحسين نقاء الصوت العالي، كما يدعم ميزة فتح الوجه للمصادقة، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ودعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.1.

سعر هاتف أوبو Oppo A78



ويتوفر في السوق المصرية بسعر يبدأ من 11 ألفًا و699 جنيهًا مصريًا، علمًا بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضًا حسب المتجر.