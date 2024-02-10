قطر تدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل يمنع اجتياح الاحتلال لـ رفح

أدانت قطر، اليوم السبت، التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم السبت، إدانة البلاد التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحذرت الخارجية القطرية من كارثة إنسانية في رفح التي أصبحت ملاذا لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح الاحتلال لرفح وارتكاب إبادة جماعية بالمدينة.

وطالبت الخارجية القطرية بتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معربة عن رفضها القاطع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

كما جددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامته دولته المستقلة على حدود عم1967 وعاصمتها القدس الشرقية.