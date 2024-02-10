سمير فرج عن تصريحات بايدن: لم يكن في وعيه .. فيديو

علق الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "بايدن لم يكن في وعيه".

وأضاف الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت مفاجأة لنا"، لافتا: "الأمين العام للأمم المتحدث زار معبر رفح لدخول المساعدات وإسرائيل رفضت دخولها".

وأشار الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي،: "الأمم المتحدة لم تتمكن من دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح لقطاع غزة بسبب تعنت ورفض الجانب الإسرائيلي".