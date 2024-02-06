توترات البحر الأحمر.. سمير فرج: العالم عرف قيمة قناة السويس

كشف المفكر الاستراتيجي سمير فرج، تفاصيل زيارة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر ولقاءه بالرئيس السيسي.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بلينكن يبحث في زيارته للمنطقة توترات البحر الأحمر".

وأضاف سمير فرج:" ثلث التجارة العالمية تمر من باب المندب وقناة السويس، والتوترات تضر بالتجارة العالمية وسلاسل الإمداد".

وتابع سمير فرج :" العالم عرف قيمة قناة السويس بسبب التوترات التي يشهدها البحر الأحمر وباب المندب بسبب هجمات الحوثيين على السفن الدولية ".

واكمل سمير فرج :" العديد من السفن الدولية تتخذ الطريق البديل وهو رأس الرجاء الصالح ".