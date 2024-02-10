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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يهنئ قطر بفوزها بكأس آسيا

مرتضى منصور
مرتضى منصور

وجه المستشار مرتضى منصور رسالة عاجل للشعب القطري عقب فوز قطر ببطولة أمم إفريقيا 2023، على حساب منتخب الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد لوسيل المونديالي.

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وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "المستشار مرتضي منصور يتقدم بخالص التهنئة للشعب القطري الشقيق و للمنتخب القطري لكرة القدم علي تحقيق بطولة آسيا للمرة الثانية.

أضاف مرتضى منصور :  وكل الاحترام والتقدير للمنتخب الأردني الذي بذل كل الجهد ليفوز بالبطولة ولكن لم يحالفه التوفيق . مبروك للمنتخبين العربيين الشقيقين كانا نموذجاً مشرفا للمنتخبات العربية و الآسيوية".

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