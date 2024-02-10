مرتضى منصور يهنئ قطر بفوزها بكأس آسيا

وجه المستشار مرتضى منصور رسالة عاجل للشعب القطري عقب فوز قطر ببطولة أمم إفريقيا 2023، على حساب منتخب الأردن بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد لوسيل المونديالي.

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وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "المستشار مرتضي منصور يتقدم بخالص التهنئة للشعب القطري الشقيق و للمنتخب القطري لكرة القدم علي تحقيق بطولة آسيا للمرة الثانية.

أضاف مرتضى منصور : وكل الاحترام والتقدير للمنتخب الأردني الذي بذل كل الجهد ليفوز بالبطولة ولكن لم يحالفه التوفيق . مبروك للمنتخبين العربيين الشقيقين كانا نموذجاً مشرفا للمنتخبات العربية و الآسيوية".