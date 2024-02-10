الأطباء: نعاني نقصا كبيرا بالمستشفيات .. والمواطن المتضرر الأول

أكد الدكتور أيمن سالم عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن الطبيب يعمل 6 ساعات في الـ 6 أيام، وأن من يعمل وقت أكثر من 36 ساعة في الأسبوع يحصل على راتب إضافي.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه بسبب قلة الأطباء بالمستشفيات يعمل الطبيب أكثر من الـ 36 ساعة، لتلبية احتياجات المواطنين بالمستشفيات.

ولفت إلى أن عدد الأطباء يجب أن يكون 8.4% لكل 10 آلاف مواطن، ولكن النسبة في مصر أقل من ذلك بكثير جدًا ولا تصل لـ نصف النسبة الطبيعية بالمستشفيات.

وكشف سبب قلة الأطباء بالمستشفيات، وقال إن ذلك يكون بسبب هجرة الكثير من الأطباء خارج مصر والبحث عن فرصة بأي دولة، ولذلك نعاني من نقص الأطباء بالمدارس.

وأشار إلى أنه يجب توفير بيئة أمنة للأطباء، لآن المتضرر الأول من نقص الأطباء، هو المريض المصري، وأن الطبيب يحصل على راتب قليل، والطبيب يكون مطلوب منه دفع الأموال من أجل عمل دراسات عليا، وأن الطبيب يظل ينفق بعد التخرج.