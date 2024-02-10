اللواء هشام حلبي: مصر مستعدة وتتابع عن كثب ما يحدث في رفح

قال اللواء طيار هشام حلبي مستشار الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، معلقا على تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي والجيش الاسرائيل عن عملية عسكرية في مدينة رفح له مخاطر من عدة محاور وجبهات .



وتابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "خطرة ما أعلنه الجيش الإسرائيلي في عدة اتجاهات أولها أنه إن حدثت تلك العملية ستكون كارثة إنسانية لان نحو 1.4 مليون من النازحين متواجدين في مكان لا يسع إلا لنحو 300 ألف نسمة وأي ضرب حتى لو كان دقيقا فأن اثار التفجيرات و الشظايا ستحدث خسائر بالغة في صفوف المدنيين وسيكون أكبر من ضحايا غزة وخان يونس".



وأكمل : “مدينة فرح هي اخر مدينة يذهبون إليها إن حدثت العملية العسكرية فإن ذلك يطرح سؤالا هل السكان سوف يغادرون للشمال أم الدفع بهم إلى سيناء؟، أنا أرى أن الحكومة الحالية ترغب في إحياء مشروع قديم وهو التخلص من الفلسطينيين عبر تهجيرهم من غزة لسيناء والضفة إلى الأردن”.

وشدد أن كافة السيناريوهات مصر جاهزة لها قائلا : "المادة الثالثة في معاهدة السلام البند 1 فقرة " ج " تنص على أنه يمتنع الطرفين عن تهديد بعضهما باستخدام القوة بشكل مباشر أو غير مباشر ... السؤال هل ستضحي إسرائيل بهذا الكلام وهي المعاهدة الناجحة التي ضمنت استقرار المنطقة لعقود طويلة"، لافتا إلى أن إسرائيل حال إقدامها على تلك الخطوة سوف تفتح على نفسها جبهه ولا تحمل نتائجها ساخرا : " إذا كان هو متعثر مع حماس الذين يبلغ عددهم 30 ألف فكيف سوف يفتح جبهة جديدة ؟ ".

وحول محور فلاديفيا قال : " أي تحرك في هذه المنطقة وفقا لمعاهدة السلام يتطلب مشاورات مع الدولة المصرية ولازم يبقى معروف القوات الي عايزة تدخل حجمها ليه وداخله ليه ؟ هل هي ضد معاهدة السلام أم لا ؟ و الترتيبات الأمنية يجب أن يكون متفق عليها من الطرفين المصري والإسرائيلي. وفقا لمعاهدة السلام ولا يجوز تخطيها.

أتم : " الحكومة الإسرائيلية تريد محاصرة غزة من كافة الاتجاهات حتى الجانب الغربي للقطاع وهي منطقة الحدود مع مصر ".