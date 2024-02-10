سيد عبد الحفيظ وإمام عاشور يؤديان واجب العزاء في والد أحمد نبيل كوكا

أدى عدد من نجوم الكرة المصرية، واجب العزاء في والد أحمد نبيل كوكا نجم الأهلي، المقام حاليا في دار المناسبات بمنطقة البساتين.

وحرص إمام عاشور وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، وأيمن أشرف لاعب الأهلي السابق، وأحمد عبد القادر وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولي وطارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، على حضور عزاء والد كوكا في البساتين.

وشارك في العزاء أيضا كل من: خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، وياسر إبراهيم، وكريم نيدفيد، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وعمرو السولية، ورامي ربيعة، وطاهر محمد طاهر، ومحمد عبد المنعم، وعمر كمال.

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا، مساء أمس الجمعة، وحرص عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء في والد اللاعب ومواساته في هذه المحنة.