سعر دايو لانوس في سوق المستعمل

ظهرت السيارة لانوس للمرة الأولى في السوق المصري عام 1997 وكانت تحمل اسم العلامة التجارية الكورية دايو، واستمر إنتاجها حتى عام 2000.

تبعتها الشركة الكورية بسيارة لانوس 2 من خلال إجراء عدة تحديثات على التصميم الخارجي، وفي عام 2008 انتقلت ملكية الشركة لعلامة شيفروليه الأمريكية.

دايو لانوس موديل 2006

مواصفات دايو لانوس موديل 2006

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2006 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة دايو لانوس موديل 2006 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

دايو لانوس موديل 2006

أسعار السيارة دايو لانوس موديل 2006 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة دايو لانوس موديل 2006 في سوق المستعمل 240 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.