السفير حسين هريدي: حل الدولتين قرار قديم.. و«نتنياهو» يفعل المستحيل لعرقلته

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشروع حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، يعود إلى عام 2003، حيث صدر قرار مجلس الأمن رقم 1515، في 19 نوفمبر عام 2003، ونص على حل الدولتين.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن القرار جاء بعد 10 سنوات من اتفاق "أوسلو"، وغزو العراق، مؤكدًا أن إعلان المبادئ الذي وقعه إسحاق رابين والرئيس الراحل ياسر عرفات؛ كان بسبب الانتفاضة الأولى.

وأشار السفير حسين هريدي، إلى أنه مع مجيء نتنياهو للحكم أول مرة؛ رفض القرار، وقال نصًا: إنه سيفعل المستحيل من أجل عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ونوه بأنه قبل السابع من أكتوبر، كانت القضية الفلسطينية تشغل مرتبة أقل في سلم الأولويات لدى أمريكا والدول الغربية، مشيرًا إلى أن السبب في إعادة فتح الحديث حول حل الدولتين؛ هو الوحشية التي تتعامل بها إسرائيل مع الشعب الفلسطيني.