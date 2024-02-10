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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حركة فتح: مصر داعمة لحقوق الفلسطينيين.. ونتنياهو يستهدف تهجيرنا

صدى البلد

علق حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال حسين حمايل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني" في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن نتنياهو  يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، والاحتلال عصابة إجرام لا تعرف إلا القتل والتدمير ".

 

 وأضاف حسين حمايل:" الأبطال في قطاع غزة يتصدون إلى الاحتلال والقصف الإسرائيلي ببسالة ويرفضون التهجير ".

 

 وتابع حسين حمايل:" موقف مصر رافض للتهجير ويدعم الشعب الفلسطيني في حقوقه ".

 

وأكمل حسين حمايل:"بايدن وبلينكن يتحملون مسؤولية ما يحدث في رفح الفلسطينية وأمريكا قادرة على إيقاف الإجرام في ساعات إذا ارادت لكنها لم تفعل".

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