حركة فتح: مصر داعمة لحقوق الفلسطينيين.. ونتنياهو يستهدف تهجيرنا

علق حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال حسين حمايل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني" في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن نتنياهو يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، والاحتلال عصابة إجرام لا تعرف إلا القتل والتدمير ".

وأضاف حسين حمايل:" الأبطال في قطاع غزة يتصدون إلى الاحتلال والقصف الإسرائيلي ببسالة ويرفضون التهجير ".

وتابع حسين حمايل:" موقف مصر رافض للتهجير ويدعم الشعب الفلسطيني في حقوقه ".

وأكمل حسين حمايل:"بايدن وبلينكن يتحملون مسؤولية ما يحدث في رفح الفلسطينية وأمريكا قادرة على إيقاف الإجرام في ساعات إذا ارادت لكنها لم تفعل".