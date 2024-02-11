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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة: انقذوا بناتي من أبوهم المفترس

صرخة زوجة أمام محكمة
صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة : انقذوا بناتي من أبوهم المفترس

تقدمت سيدة بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، يتعلق السبب ببناتها، وقسوة الأب في تعامله معهن.

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قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إن سبب طلبها الخلع هو اعتداؤه على بناته بالضرب المبرح وإحداث إصابتهن بجروح قطعية، كما تسبب في إصابة ابنته الصغرى بعاهة مستديمة نتيجة ضربها على عينيها ما أدى إلى إصابتها بضعف في الرؤية.

وأضافت الزوجة أنها تزوجت منذ أكثر من 15 عاما من موظف وأنجبت 5 بنات في مراحل التعليم المختلفة، وفي بداية الزواج كان طيبًا عطوفًا حتى تعرف على عدد من أصحاب السوء، وظل يسهر معهم حتى منتصف الليل، وحصل على أكثر من جزاء في عمله بسبب تأخره المستمر وعدم الانتظام، وكان آخر جزاء وقفه عن العمل والتحقيق معه من خلال الشؤون القانونية.

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وأكدت أنه كان يتعامل بأسلوب قاسي مع جميع بناته ومن كثرة الاعتداء عليهن بالضرب، أحدث إصابة ابنته الكبرى (14 سنة) بجروح قطعية وتوجهت إلى المستشفى وتم إسعافها، وحررت محضرا ضده، اتهمته فيه بضربها وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة التي حققت فيه وأحالته إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر، إلا أنه استأنف على الحكم وخففت محكمة جنح مستأنف العقوبة بالحبس لمدة شهر، ولم يقضي العقوبة، ولم تجد الزوجة المسكينة سوى محكمة الأسرة لتنفيذ هؤلاء الصغيرات من الأب القاسي قلبه، وقررت المحكمة التأجيل للشهر المقبل للاستماع للزوج.

يظن الكثير أن الزوج عندما تخلعه زوجته ليس له حقوق، ولكن للزوج الذي تقام ضده زوجته دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، عدد من الحقوق، ويشرح موقع "صدى البلد" حقوق الزوج في حالة خلعه أمام محكمة الأسرة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.

حقوق الزوج المخلوع

- لا يدفع نفقة عدة للزوجة.

- لا يدفع نفقة متعة للزوجة.

- لا يدفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج

- من حقه رؤية أطفاله إما عن طريق الاتفاق مع طليقته أو بحكم محكمة.

ونص قانون الأحوال الشخصية بأن الزوجة تتنازل عند إقامتها دعوى الخلع عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن مؤخر الصداق.

الخلع هو طريق الزوجة حال استحالة العشرة مع زوجها والوصول إلى طريق مغبق خاصة مع رفض عدد كبير من الأزواج التطليق بطريقة ودية لعدم سداد مؤخر الصداق والنفقة التي تتنازل عنهما السيدة حال إقامتها لدعوى الخلع، وفي هذا التقرير نتعرف على خطوات إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، وهي كالتالي:

- حال الرغبة في إقامة دعوى خلع، يتم الحصول على نماذج العريضة من المحكمة.

- يقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.

- تقديم عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي ويتم فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفى حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما.

- من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.

- ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

- عند إقامة أول دعوى تكون في أي محكمة أسرة، لكن الدعاوى الأخرى التي تليها تكون في ذات المحكمة التي أقيمت بها أول دعوى.

يشار إلى أن الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى التي تكون عبارة عن قسيمة الزواج وذلك في حالة دعوى الخلع.

 

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