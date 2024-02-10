حوادث ليلية.. 6 وفيات ومصاب بينهم طفلة على 3 طرق مختلفة

شهدت الطرق على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، مساء اليوم، 3 حوادث طرق نتج عنها وفيات ومصابين في 3 محافظات مختلفة.

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تصادم على الطريق الإقليمي

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بسبب حادث تصادم سيارتين نقل أعلى الطريق الإقليمى واشتعال النيران في إحداهما وتم نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل على الطريق الدائرى الإقليمى اتجاه الواحات واشتعلت النيران فى إحدى السيارتين وانتقل رجال المرور إلى المكان وتبين بان الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر خلال حادث التصادم مع اشتعال النيران فى إحدى السيارتين وتفحمت جثة سائق واصابة آخر نتيجة اشتعال النار فى السيارة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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مصرع شاب في حادث سير

لقى شاب مصرعه، اليوم في حادث سير بنجع الدبايات بقرية السمطا قبلي بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد مصرع شاب، بعدما صدمته سيارة بنجع الدبايات بقرية السمطا قبلي بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب 18 عاما، بعدما صدمته سيارة بنجع الدبايات بقرية السمطا قبلي بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة

لقى 4 أشخاص بينهم طفلة مصرعهم غرقا، وتم انتشال 3 جثث وجار البحث عن جثة الطفلة، إثر انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الانقاذ النهرى إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بتروسيكل كان يستقله 4 أشخاص بينهم طفلة صغيرة، مما أدى إلى انقلابه بترعة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهرى البحث عن جثة الطفلة لانتشالها من داخل المياه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن 3 الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.