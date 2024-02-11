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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو أمناء الحوار الوطني: القضايا الاقتصادية لها أولوية في الجلسات المقبلة

صدى البلد

كشف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل استئناف مجلس الأمناء اجتماعات بحث قضايا الحوار الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

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وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "منذ أسبوعين تم إرسال دعوة لكل القوى السياسية والأحزاب لتقديم وجهات النظر والمقترحات في قضايا الملف الاقتصادي".

 

 وأضاف جمال الكشكي: "الرئيس السيسي وجه بضرورة استئناف جلسات الحوار الوطني والتركيز على القضايا الاقتصادية".

 

وتابع جمال الكشكي: "القضايا الاقتصادية لها أولوية في جلسات الحوار الوطني المقبلة".

 

 ولفت جمال الكشكي إلى أن هناك حرص من رأس الدولة على البحث عن حلول للأزمات الاقتصادية من خلال منصة الحوار الوطني.

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