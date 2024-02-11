عضو أمناء الحوار الوطني: القضايا الاقتصادية لها أولوية في الجلسات المقبلة

كشف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل استئناف مجلس الأمناء اجتماعات بحث قضايا الحوار الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "منذ أسبوعين تم إرسال دعوة لكل القوى السياسية والأحزاب لتقديم وجهات النظر والمقترحات في قضايا الملف الاقتصادي".

وأضاف جمال الكشكي: "الرئيس السيسي وجه بضرورة استئناف جلسات الحوار الوطني والتركيز على القضايا الاقتصادية".

وتابع جمال الكشكي: "القضايا الاقتصادية لها أولوية في جلسات الحوار الوطني المقبلة".

ولفت جمال الكشكي إلى أن هناك حرص من رأس الدولة على البحث عن حلول للأزمات الاقتصادية من خلال منصة الحوار الوطني.