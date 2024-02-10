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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمناء الحوار الوطني: نناقش أولويات القضايا الاقتصادية للمواطن

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل استئناف مجلس الأمناء اجتماعات بحث قضايا الحوار الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

مجلس أمناء الحوار الوطني يستأنف اجتماعاته لبحث الملف الاقتصادي

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وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش أولويات القضايا الاقتصادية الراهنة التي تهم المواطن ".

 

 وتابع جمال الكشكي:" دعوة للخبراء والمتخصصين في كل ملف من ملفات القضايا الاقتصادية لبحث الحلول لهذه القضايا ".

 

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته اليوم السبت، بمشاركة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، لبحث سبل مناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية.

 

وناقش الاجتماع خطة إجراء الحوار الاقتصادي، على أن تكون المناقشات بشكل أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلاً للسيد رئيس الجمهورية.

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