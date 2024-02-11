البسوا تقيل.. الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار تضرب هذه المناطق الثلاثاء المقبل|فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نشهد هذه الأيام ارتفاعات في قيم درجات الحرارة خاصة خلال فترات النهار".

وأضافت: "فترات الليل ستظل البرودة شديدة، واعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء سوف نشعر بالأجواء الشتوية مُجددًا؛ وتراجع في درجات الحرارة لأن البلاد سوف تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا".

وأشارت: "فرص سقوط الأمطار واضحة بشكل كبير بداية من يوم الثلاثاء ولكنها أمطار متوسطة وسوف تؤثر على السواحل الشمالية والوجه البحري".

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: "بداية الأسبوع الحالي مختلفة عن منتصف ونهاية الأسبوع؛ ومع نهايات الأسبوع سوف نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وبرودة قارسة.

ووجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، قائلة: "ننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء تام على الطرق السريعة خاصة مع وجود الشبورة المائية".