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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقلبات الطقس.. الأرصاد تُصدر تحذيرات مهمة للمواطنين

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، يوم الأحد الموافق 11 فبراير، خلال الساعات المقبلة، كما حذّرت من الشبورة المائية الكثيفة.

توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح، قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى يوم الأحد 23 درجة مئوية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

الظواهر الجوية ليوم الأحد 11 فبراير

كما تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وحذر خبراء هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال الأتربة على فترات متقطعة، ما يستوجب الحيطة والحذروخاصة من قائدي المركبات.


بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
العاصمة الإدارية 23 12
6 أكتوبر 23 11
بنهــــا 23 13
دمنهور 22 13
وادي النطرون 22 12
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 13
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 13
دمياط 20 13
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 23 10
السويس 22 09
العريش 21 11
رفح 21 10
رأس سدر 24 11
نخل 21 05
كاترين 18 02
الطور 23 12
طابا 22 12
شرم الشيخ 25 15
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 21 11
مطروح 22 10
السلوم 23 09
سيوة 23 08
رأس غارب 23 14
الغردقة 24 14
سفاجا 25 14
مرسى علم 24 15
الشلاتين 26 17
حلايب 24 18
أبو رماد 24 15
رأس حدربة 25 15
الفيوم 23 09
بني سويف 23 09
المنيا 23 08
أسيوط 23 08
سوهاج 24 09
قنا 25 09
الأقصر 26 10
أسوان 27 12
الوادى الجديد 24 06
أبوسمبل 26 11

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس شبورة مائية الضباب

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