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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. شكري: الجهود المصرية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



وزيرة خارجية بلغاريا: مصر تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة
أكدت وزيرة خارجية بلغاريا، أن زيارتها الحالية لمصر تكتسب أهمية خاصة، حيث تعد أول زيارة لوزير خارجية بلغاريا لمصر منذ 12 عامًا، معربة عن اعتقادها أن هذه الزيارة بمثابة قيمة مضافة للبلدين.


الأوضاع تتطور بشكل سلبي.. شكري: الجهود المصرية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة
قال وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية عقب مباحثاتهما بالقاهرة اليوم، إن الصفقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي التى تم بلورتها خلال مشاورات باريس بين الأجهزة الاستخباراتية تم طرحها على الجانبين.

وزير الخارجية: مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من تداعيات الحرب على غزة| شاهد
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من تداعيات الحرب في غزة ومن اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يشهد حاليًا نتائج ازدواجية المعايير.


جمعية الإغاثة الطبية بغزة تثمن جهود الدولة المصرية في إدخال المساعدات للقطاع
أشاد عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة بالدور المصري، قائلا: نثمن الجهود المصرية الكبيرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.


علاج فضائي يهزم السرطان| شاهد
كشف الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني، عن تفاصيل اكتشاف علاج فضائي للقضاء على مرض السرطان.

جمال بيومي: بيان الرئاسة يؤكد توافق مصر وأمريكا على إدخال المساعدات لغزة
علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على بيان رئاسة الجمهورية حول موقف مصر وأمريكا المشترك فيما يخص القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.


احذر هذه العادة عند الإصابة بالإنفلونزا.. طبيب يوضح
تحدث الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، عن أهمية تطعيم الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، قائلًا : إن تلقي التطعيمات واللقاحات مهم خاصة للطلاب نظرًا لحالة التجمعات وظروف التهوية الغير جيدة والتي قد تسبب الإصابة ببعض الأمراض وفي مقدمتها الفيروسات مثل الإنفلونزا والكورونا.



تقلبات عنيفة.. تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن حالة طقس نهاية الأسبوع
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في منتصف هذا الأسبوع سوف تشهد استقرارا في الأحوال الجوية 

بعد اختراق هاتفه.. الأمير هاري يتوصل إلى تسوية مع إحدى الصحف البريطانية
توصل الأمير هاري إلى تسوية خارج المحكمة مع ناشر إحدى الصحف المحلية، والتي انتهكت خصوصيته من خلال التنصت على هاتفه "وغيره من عمليات التطفل غير القانونية"، حسبما قال محامي هاري .


الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الـ48 ساعة المقبلة| تفاصيل
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

التوك شو غزة السرطان الأرصاد الأرصاد الجوية

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