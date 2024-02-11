بدأ العام بداية صعبة بالنسبة لشركات صناعة السيارات، وخاصة عمليات الاسترجاع، وقد أثر استدعاء كبير آخر على 323,232 شاحنة صغيرة من طراز شيفروليه وجي إم سي بسبب فتح أبوابها الخلفية تفتح تلقائيًا.

ويشمل الاستدعاء على شاحنات Silverado HD وSierra HD من موديلات 2020 إلى 2024. يتضمن ذلك طرازات 2500 و3500، ولكن فقط المجهزة بمزلاج كهربائي على الباب الخلفي.

جنرال موتورز تستدعي 323 ألف شاحنة HD

يسمح التصميم المعيب بدخول الماء إلى المفتاح الإلكتروني المستخدم للمزلاج، مما قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي. وفي المقابل، قد يؤدي ذلك إلى فتح الباب الخلفي أثناء وقوف السيارة. إذا بقيت البوابة ثابتة، فمن المرجح أن تظل في وضع مستقيم. لكن القيادة بعيدًا مع فتح البوابة قد يؤدي إلى مشاكل.

وبما أن هذه المشكلة من المحتمل أن تؤثر على الشاحنات الجديدة، فقد أصدرت جنرال موتورز أيضًا وقف بيع للمركبات الموجودة حاليًا في الوكلاء. تشير الوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) إلى أنه لا يمكن قيادة هذه الشاحنات أو المتاجرة بها مع تجار آخرين.

جنرال موتورز تستدعي 323 ألف شاحنة HD

علاوة على ذلك، فإن أي شاحنات بيك آب مستعملة معتمدة معروضة للبيع لدى الوكلاء الخاضعين للاستدعاء ستفقد تلك الشهادة حتى يتم إصلاحها.

سيتم استبدال المفتاح المعطل بآخر "يعمل على تحسين مقاومة تسرب المياه." وقد تم بالفعل إخطار التجار بالمشكلة؛ سيبدأ إشعار المالك في 18 مارس. في هذه الأثناء، يمكن لمالكي سيلفرادو وسييرا التحقق من مركز معلومات الاستدعاء الخاص بجنرال موتورز عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كانت شاحنتهم متأثرة.

جنرال موتورز تستدعي 323 ألف شاحنة HD

وبالتعمق أكثر، من المحتمل أن تؤثر المشكلة على 128,966 سيارة سيلفرادو و194,266 سيارة جي إم سي سييرا في شكل HD 2500 أو 3500 HD. تشير وثائق الاستدعاء إلى 136 شكوى بخصوص فتحات الباب الخلفي غير المرغوب فيها، مع مطالبة واحدة بإصابة طفيفة وثلاثة مطالبات بأضرار في الممتلكات من بينها.

تعد جنرال موتورز ليست العلامة التجارية الوحيدة في ديترويت التي تعاني من عمليات سحب كبيرة. بدأت شركة فورد العام باستدعاء 2.2 مليون سيارة إكسبلورر في جميع أنحاء العالم بسبب الزخارف الخارجية التي يمكن أن تنفك أثناء القيادة.