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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مستوى قياسي.. مبيعات السيارات الكهربائية تحطم التوقعات

صدى البلد

وصلت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 1.5 مليون في ديسمبر 2023، وفي ديسمبر وصلت التسجيلات العالمية للسيارات الكهربائية إلى رقم قياسي آخر على الإطلاق، على الرغم من أن معدل النمو بالكاد تجاوز سوق السيارات بشكل عام.

 

مستوى قياسي.. مبيعات السيارات الكهربائية تحطم التوقعات

وفقًا لبيانات EV-Volumes تم تسجيل 1,556,728 سيارة كهربائية جديدة للركاب على مستوى العالم في ديسمبر (حوالي 23٪ أكثر من العام الماضي). تم تسجيل الرقم القياسي السابق البالغ 1,385,104 في نوفمبر، وبلغت حصة السوق ما يقرب من 22% (مقارنة بـ 21% قبل عام).

 

ارتفعت عمليات تسجيل السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 20% تقريبًا على أساس سنوي في ديسمبر، لتتجاوز مليون وحدة للمرة الأولى. ومع ذلك، تظل الحصة السوقية البالغة 15% كما هي في ديسمبر 2022.

 

ارتفعت تسجيلات السيارات الهجينة بنسبة 31% لتصل إلى أكثر من 470,000 سيارة، حسب تقديراتنا. وهذا رقم قياسي شهري جديد، تم تحقيقه جزئيًا بفضل الصين حيث تتوسع مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بسرعة.

 

تسجيلات السيارات الكهربائية لهذا الشهر:

السيارات الكهربائية بالبطارية: حوالي  1,084,000 (بزيادة 20%) وحصة سوقية 15%

السيارات الهجينة PHEV: حوالي  470,000 (بزيادة 31%) وحصة سوقية 7%

الإجمالي: 1,556,728 (بزيادة 23%) وحصة سوقية 22%

وفي عام 2023، تم تسجيل ما يقرب من 13.7 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الحجم (مقارنة بـ 14% في عام 2022، و9% في عام 2021، و4% في عام 2020). هذا هو أفضل عام للسيارات القابلة لإعادة الشحن على الإطلاق.

 

بلغت تسجيلات السيارات الكهربائية بالكامل رقمًا قياسيًا بلغ 9,493,040 (بزيادة 30% على أساس سنوي) وحصة سوقية تبلغ 11% (مقارنة بـ 10% في عام 2022 و6.1% في عام 2021).

 

زادت تسجيلات السيارات الهجينة بشكل أسرع، بنسبة 47% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى ما يقرب من 4.2 مليون وحدة (رقم قياسي جديد) وحصة سوقية تبلغ 5%.

 

تسجيلات السيارات الإضافية من يناير إلى ديسمبر 2023 (التغيير على أساس سنوي):

السيارات الكهربائية بالبطارية: حوالي  9,493,040 (بزيادة 30%) وحصة سوقية 11%

السيارات الهجينة PHEV: حوالي  4,196,251 (بزيادة 47%) وحصة سوقية 5%

الإجمالي: 13,689,291 (بزيادة 35%) وحصة سوقية 16%

 

وللإشارة، في عام 2022، تم تسجيل أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية جديدة للركاب على مستوى العالم لأول مرة.

 

توسعت مبيعات السيارات الكهربائية بمعدل صحي، على الرغم من تحسن حصتها في السوق بشكل طفيف فقط مقارنة بعام 2022. وذلك لأن سوق السيارات العامة انتعشت أيضًا.

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