تأهل لاعبين تونسيين من منتخب التايكوندو لأولمبياد باريس 2024

تأهل لاعب المنتخب التونسي للتايكوندو فراس القطوسي للألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024" في وزن 80 كجم بعد فوزه في الدور النصف نهائي من التصفيات الافريقية المؤهلة للأولمبياد التي تحتضنها العاصمة السنغالية "داكار"، على اللاعب الكونغولي "أرنوا نكوا" بجولتين لصفر.

كما حصلت اللاعبة اكرام الظاهري (وزن ..49 كجم) على البطاقة الثانية المؤهلة لاولمبياد باريس بعد فوزها في الدور النصف النهائي على اللاعبة المصرية جنى الخطاب بجولتين لصفر، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

وضمن المنتخب التونسي للتايكوندو حتى الان 3 مقاعد في الألعاب الأولمبية وذلك بعد التأهل المباشر للبطل الأولمبي خليل الجندوبي، ومن المقرر أن تشارك اللاعبة شيماء التومي غدا في وزن اقل من (85)كجم.