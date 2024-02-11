عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رافعون شعار «بالقرآن نحيا»..

أهالي عزبة السرايا بالشرقية يُكرّمون 60 حافظًا وحافظة لكتاب الله|شاهد

صدى البلد

نظّم أهالي عزبة السرايا التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية احتفالية كبرى لتكريم 60 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم من شباب وفتيات العزبة وختمهم لكتاب الله عن ظهر قلب في وقت قياسي.

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، بدار المناسبات بعزبة السرايا، تبعها كلمات قصيرة ألقاها لفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف والمجتمع المدني والسياسي على رأسهم المستشار عيد ناصف النشوقي، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور  عبدالحكم أبوحطب، أستاذ الإعلام بجامعة طنطا، المتحدث بإذاعة القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ يوسف أحمد هارون مدير عام أوقاف إدارة شبرا الخيمة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة ببني حسن بأولاد صقر

وشهد الاحتفالية التي نظّمها فضيلة الشيخ محمد السيد غنيم، المُشرف على تحفيظ هذا العدد من حاملي كتاب الله في وقت قصير، حاملاً شعار «بالقرآن نحيا» ، جمع غفير من أهالي المكرمين والقرى المجاورة.

اذاعة القران الكريم الشرقية المجتمع المدني بمحافظة الشرقية تلاوة القرآن الكريم صحة الشرقية علماء الأزهر الشريف والأوقاف علماء الأزهر الشريف محافظة الشرقية مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانية الآن

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ترشيحاتنا

أزمة قلبية.. نقل عمر طاهر إلى العناية المركزة

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

رئيس الأركان الإسرائيلي يقرر سحب الفرقة 98 من غزة إلى الحدود اللبنانية

في أول أيامه.. 5 أعمال يغفلها الناس خلال شهر شعبان؟ علي جمعة يوضح

أهم الأخبار: وظائف بمصر للطيران.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة.. تحذيرات من الأرصاد للمواطنين

بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس.. اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

فوتوسيشن الزفاف في غرفة العمليات.. إقالة طبيب حكومي بعد كارثة بمستشفى هندي

بالإسكرينات.. عروس تفضح خيانة عريسها أمام المعازيم أثناء حفل الزفاف

رئيس دولة آسيوية داخل مترو الأنفاق.. كيف كان رد فعل المواطنين؟

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ