أهالي عزبة السرايا بالشرقية يُكرّمون 60 حافظًا وحافظة لكتاب الله|شاهد

رافعون شعار «بالقرآن نحيا»..

نظّم أهالي عزبة السرايا التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية احتفالية كبرى لتكريم 60 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم من شباب وفتيات العزبة وختمهم لكتاب الله عن ظهر قلب في وقت قياسي.

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، بدار المناسبات بعزبة السرايا، تبعها كلمات قصيرة ألقاها لفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف والمجتمع المدني والسياسي على رأسهم المستشار عيد ناصف النشوقي، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور عبدالحكم أبوحطب، أستاذ الإعلام بجامعة طنطا، المتحدث بإذاعة القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ يوسف أحمد هارون مدير عام أوقاف إدارة شبرا الخيمة.

وشهد الاحتفالية التي نظّمها فضيلة الشيخ محمد السيد غنيم، المُشرف على تحفيظ هذا العدد من حاملي كتاب الله في وقت قصير، حاملاً شعار «بالقرآن نحيا» ، جمع غفير من أهالي المكرمين والقرى المجاورة.