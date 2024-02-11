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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الأسبوع التدريبي الـ27 بمركز التنمية المحلية في سقارة ب5 دورات تدريبية

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

يواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2023/2024 ، حيث ينفذ المركز اليوم الأحد وهو الأسبوع التدريبي السابع والعشرون عدد 5 دورات تدريبية.

 

الدورات الخمس هي: دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الطرق إلى التميز المؤسسي وتطبيق الجودة"، ودورة " برامج التنمية المحلية المطورة"، ودورة " الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية"، ودورة " الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم"، ودورة "لغة انجليزية"، ويستفيد من هذه الدورات 157 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري والاستفادة من التحول الرقمي والإصلاح الإداري، وتطوير مهارات العاملين في المحليات من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات يسهم في تطبيق رؤية وإستراتيجية مصر 2030.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كافة العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وأشار إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حيث حصل للعام الثاني على التوالي على شهادة اعتماد للمواصفات الدولية لإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحث بشهادة الأيزو الدولية "ISO 21001:2018"، ويتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ليحافظ على مكانته في مصاف المؤسسات التدريبية العالمية.

 

 

 

هشام امنة التنمية المحلية سقارة دورات تدريبية المحليات

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