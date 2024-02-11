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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أبرزهن غادة عبد الرازق وهيدي كرم.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في أسبوع

صدى البلد

أثارت الكثير من الفنانات جدلا كبيرا خلال ظهورهم بالسوشيال ميديا بإطلالات جريئة ومثيرة. 

 

وتصدرت الكثير من النجمات تريند السوشيال ميديا بعد إطلالاتها وكانت أبرزهم الفنانة غادة عبد الرازق وهيدي كرم وريم مصطفي وعبير صبري وسارة سلامة. 

 

وأطلت هيدي كرم، مرتديه جيب قصيرة باللون الأبيض مع توب مكشوف البطن باللون الأبيض أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

 

وكانت ظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة ومكياج لافت وخلال ظهورها الأخير بتوب باللون الأسود. 

عبير صبري، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون النبيتي ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

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