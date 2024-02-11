مواصفاته هتشجعك تشتريه.. موبايل جبار من شاومي بشاشة كبيرة بحجم التابلت

في سوق الذي تهيمن عليها شركة سامسونج، دخلت شركة شاومي Xiaomi، بقوة في مجال الهواتف القابلة للطي، بإطلاق مجموعة مميزة بمواصفات قوية وسعر أقل، كان آخر إصدارتها هاتف Mix Fold 3، الذي يقدم شاشة تشبه الهاتف من الخارج وشاشة كبيرة من الداخل تفتح مثل الكتاب لتصبح بمثابة شاشة جهاز لوحي (تابلت).

موبايل شاومي مزود بشاشة كبيرة بحجم التابلت

يمتاز هاتف شاومي Mix Fold 3، بتصميم نحيفا للغاية تبلغ أبعاده 161.2 × 143.3 × 5.3 ملميتر في حالته غير المطوية و 161.2 × 73.5 × 10.9 ملميتر عند طيه، ووزن يصل إلى 255 جراما، ويأتي مع إطار من الألومنيوم ومفصلة تتكون من 198 مكونا، مصنوعة من هيكل مكون من 3 عناصر و 14 مفصلة دقيقة مع آلية دوران مصنوعة من الصلب الكربوني والسيراميك.

Mix Fold 3

مواصفات شاومي Mix Fold 3

الشاشة الخارجية : من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، بدقة 1080 × 2520 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتقنية HDR10+ و Dolby Vision، ومعدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة، مغطاة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

Mix Fold 3

الشاشة الداخلية : من نوع Foldable LTPO OLED+، بقياس 8.03 بوصة، بدقة 1960 × 2160 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومليار لون، وتقنية HDR10+ و Dolby Vision، ومعدل سطوع يصل إلى 1300 شمعة.

Mix Fold 3

الكاميرا الخلفية : بدقة 50 + 12 + 10 + 10 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية : بدقة 4 ميجابكسل للشاشة الداخلية، وبدقة 10 لشاشة الغلاف.

Mix Fold 3

المعالج : كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 740.

الذاكرة العشوائية: بسعة 12 أو 16 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية: بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

البرامج: واجهة شاومي MIUI Fold 14، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.

البطارية : بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة.

الشحن: سلكي بقدرة 67 وات، ولاسلكي بقوة 50 وات.

ميزات أخرى: مستشعر بصمة جانبي للأمان البيومتري مدمج بزر الطاقة، منفذ شحن USB Type-C، دعم تقنية الاتصال قريب المدي NFC.

السعر : حوالي 40 ألأف جنيه مصري.