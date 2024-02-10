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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم كبير على أقوى موبايل شاومي في 2022.. بأقل سعر

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية

تستمر عروض الخصومات على مواقع التجارة الإلكترونية، خاصة بالنسبة للهواتف الذكية من أجل جذب المستهلكين على الشراء خاصة بعد الارتفاع الصاروخي في أسعار الأجهزة المحمولة في مصر

خصم 18 % على موبايل شاومي ريدمي 10

يتوفر موبايل شاومي ريدمي 10 (2022)، مع تخفيض هائل على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي.

 

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وقد حصل موبايل شاومي ريدمي 10، على خصما مغريا يصل إلى 18%، مما يساعد الممستخدمين في شراء الهاتف بسعر أقل من سعره الأصلي وتوفير ما يصل إلى 1400 جنيه مصري.

وبعد الخصم، يباع الإصدار العالمي من هاتف شاومي Redmi 10 2022، مقابل سعر حوالي 5.999 جنيها مصريا، بدلا من 7399 جنيها مصريا، للإصدار بسعة 4 رام + 64 جيجابايت باللون الأزرق.

خصم 18 % على موبايل شاومي Redmi 10 2022

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي موبايل شاومي ريدمي 10، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بدقة + Full HD، تدعم معدل 90 هرتز، وتتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويمتاز موبايل شاومي ريدمي 10، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعريم ماكرو وعمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

خصم 18 % على موبايل شاومي Redmi 10 2022

ويتم تشغيل موبايل شاومي ريدمي 10، بواسطة معالج من نوع Helio G88، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويحتوي موبايل شاومي ريدمي 10، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، ويتوفر في 3 ألوان هي: الرمادي والأزرق والأبيض.

خصم 18 % على موبايل شاومي Redmi 10 2022
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