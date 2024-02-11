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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: تجهيز معرض ضخم لـ أهلا رمضان بالعمرانية و10 أخرى

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقة أكبر حزمة للحماية الاجتماعية وذلك لتخفيف معاناة المواطنين فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلى .


وأكد اللواء أحمد راشد على اتخاذ المحافظة عدد من الخطوات الجادة لزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية بالأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين،  مشيراً إلى أنه تم ضخ حوالى 15ألف طن سكر إضافي بالمنافذ والسلاسل التجارية الكبرى خلال الشهرين الماضيين وذلك بالتنسيق مع كافه الجهات المعنية. 


وأشار محافظ الجيزة إلى أنه وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين جاري العمل علي تجهيز المعرض الرئيسى لاهلا رمضان بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية بالإضافة إلى إقامة 10معارض اهلا رمضان على مستوى قطاعات المحافظة وذلك لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة . 


جاءت تصريحات المحافظ خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقي والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و ٦ أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور للوقوف على المشروعات التنموية التي يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطني تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.


وأكد محافظ الجيزة علي تفعيل الدور الرقابي على الأسواق والسلاسل التجارية لمتابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع ومنع التلاعب .


وخلال الاجتماع وجه المحافظ الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من مشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقة الاخلاص بحى الطالبية لما للمشروع من أهمية كبيرة بالإضافة إلى توصيل الصرف لعدد 11شارع جانبى بشارع الدكتور بحى العمرانية حتى يتم تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة تلك الشوارع .
كما اكد المحافظ على ضرورة بحث موقف منطقة مصرف ابو عوض بحى الهرم لحاجتها إلى مشروع صرف صحي متكامل موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بعزبة البكباشى بحى جنوب الجيزة .


وكلف المحافظ بتكثيف حملات رفع الاشغالات ومنع تعديات سوق البطران بحى الهرم لإعادة الانضباط بالشارع لافتاً إلى أن احياء المحافظة تشهد تنفيذ ثلاث حملات يومياً تستهدف المرور على المقاهى والأسواق والباعة الجائلين كاشفا عن توسع المحافظة فى إقامة الأسواق الحضارية خلال الفترة الماضية منها 6اسواق تم إنشاءهم بالطالبية وبولاق الدكرور والهرم بالإضافة إلى ٨ أسواق حضارية بالصف واطفيح لاستيعاب الباعة الجائلين ومنع الأسواق العشوائية. 


وخلال اللقاء كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بمواجهة السيرعكس الاتجاه والانتظار الخاطئ بشوارع ترعة الزمر و مستشفى الصدر والثلاثيني لعدم إعاقه الحركة المرورية. 


كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالعمل على استغلال قطعة أرض بمنطقة ارض اللواء لإقامة وحده صحية لخدمة أهالى المنطقة بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد الأسرة للعنايات المركزة والمتوسطة على مستوى المحافظة.


كما وجه المحافظ رئيس مركز الواحات البحرية بمتابعة وحل مشكلة الانقطاعات للتيار الكهربائي بمنطقة الحيز والعمل على إيجاد حل لها فى اقرب وقت ممكن بالتعاون مع الجهات المعنية. 


حضر اللقاء ابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس النواب إيهاب منصور ونشوى الشريف ونافع عبد الهادي ومايسة عطوة وابتهاح الطوخى وزكى عباس ومحمد علي عبد الحميد وعمرو القطامى وأعضاء مجلس الشيوخ عمرو القماطى وشريف الجابرى وعدد من تنفيذيين المحافظة.

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