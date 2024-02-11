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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. وكيل التعليم بالأقصر يتفقد سير العملية التعليمية

صدى البلد

أجرى الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد من الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بإدارة الأقصر التعليمية، حيث زار مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات.

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يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وجه وكيل تعليم الأقصر بتسليم جميع الكتب أولاً بأول لجميع الطلبة، والاهتمام بتسجيل الغياب بمعرفة مسئول الإحصاء بالمدرسة، بالتعاون مع وكيل شئون الطلبة.

كما حث وكيل تعليم الأقصر الطالبات على الجد والاجتهاد، داعياً إياهن لاستثمار أوقاتهن، وعدم إهدارها فيما لا نفع منه، موضحاً أن الدروس الخصوصية أيضاً من مضيعات الوقت.

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الأقصر الفصل الدراسى الثانى للعام جولة تفقدية فصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023-2024

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