لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية سلع تموينية مدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة تقرب من 36 مليار جنيه سنويا بجانب توفير خبز مدعم بقيمة تتجاوز 91 مليار جنيه حيث تطرح الوزارة الرغيف بسعر 5 قروش في حين يكلف الدولة 1 جنيه وتتحمل وزارة التموين فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين

المواليد على بطاقة التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من الخميس 8 فبراير، إجراء جديدا من خلال إرسال رسائل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية على بون صرف العيش، تطالبهم بالتوجه لمكاتب التموين لتعديل وتحديث البيانات الخاصة بهم من أجل التمكن من ضم الزوجة والأبناء على البطاقات التموينية.

وكانت قد أكدت ايضاً وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مكاتب التموين على مستوى المحافظات في استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة، باعتبارهم من الفئات المستحقة لإضافة أبنائهم، وفقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

وتستلم وزارة التموين أسبوعيا الطلبات المقدمة لها من مديريات التموين بالمحافظات، بخصوص ‎إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 لأصحاب تكافل وكرامة، مؤكدة أن الطلبات يجرى مراجعتها من قبل إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات، من خلال الربط الإلكتروني القائم بين وزارة التموين والمالية والتضامن، لمراجعة استحقاق الأسر المتقدمة بطلبات إضافة أبنائهم على التموين.

ونوهت وزارة التموين بأن هناك ضوابط لإضافة الأبناء على بطاقات التموين لأسر تكافل وكرامة يحددها عدد الأفراد المدرجين على بطاقات التموين، إذ لا يجرى الموافقة على طلب إضافة المواليد لأي بطاقة يبلغ عدد أفرادجها 4 أفراد أو أكثر، في حين يجرى استكمال عدد أفراد بطاقة التموين إلى 4 أفراد إذا كانت الأسرة من الأسر المستحقة للدعم وهي الفئات التالية: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، مستحقو معاش الضمان الاجتماعي، أبناء زوجات الشهادات، أبناء الأسر البديل».

ويتساءل العديد من المواطنين عن الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وذلك بعد أن أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، عن الفئات التي متاح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين.

فقد صرح الدكتور على المصيلحي بأنه لا يوجد إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 إلا لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء وبعض الحالات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية.

وحددت وزارة التموين شرطين أساسين لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024:

ألا يقل عمر الابن/الابنة عن 4 سنوات.

ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة التموينية عن 4 أفراد.

كما حددت وزارة التموين المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024:

يجب أن تتضمن المستندات اللازمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية.

يجب أن تتضمن المستندات اللازمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 عدد الأفراد المراد إضافتهم.

يجب أن تتضمن المستندات اللازمة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 صور شهادات الميلاد الأبناء.

رقم محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة.

صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

يجب على أسرة الشهيد يجب أن تحضر إفادة رسمية تثبت ذلك.

الزوجة على بطاقة التموين

كما يبحث الكثيرون عن خطوات إضافة الزوجة لبطاقة التموين.

الاوراق المطلوبة؛

صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة وجهين.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج وجهين.

صورة البطاقة التموينية الخاصة بالزوج.

رقم الهاتف المسجل باسم الزوج.

صورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة المقيد فيها الزوجة.

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية المدون بها الزوجة.

قسيمة الزواج المميكنة أصلية وليست نسخة منها.

إيصال كهرباء لسكن الزوج.

دوسيه بلاستيك لتسليم المستندات السابقة.

تعد خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين إحدى الخدمات التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بُعد، عقب ميكنة الخدمات الحكومية، وعبر بوابة مصر الرقمية فقط بعد غلق الخدمة على موقع دعم مصر.

ومن خلال بوابة مصر الرقمية يمكن الدخول على رابط إضافة الزوجة على بطاقة التموين، بالخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

تسجيل الدخول عبر فتح حساب لك على البوابة باتباع خطوات التسجيل والدخول.

اختيار خدمة "تموين" من الشاشة الرئيسية للموقع أو عبر تصفح الخدمات.

اختر خدمة "إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا" من قائمة الخدمات.

اكتب رقم بطاقتك التموينية واسم الزوجة رباعيًا والرقم القومي الخاص بها في الخانات المخصصة بذلك.

اختر نوع العلاقة ثم اضغط على إضافة أو ضم.

كما تتيح وزارة التموين رابط إضافة الزوجة لبطاقة التموين دعم مصر، إلا أن الوزارة أعلنت إلغاء جميع الخدمات الخاصة بها عبر موقع دعم مصر وتخصيص الموقع لخدمة تسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب بطاقة التموين من أجل تحديث بطاقة التموين.

ويأتي دور موقع دعم مصر بعد إضافة الزوجة من أجل تحديث بيانات البطاقة التموينية عقب الإضافة، وفي العادة تكون بطلب من الوزارة ترسله عبر رسائل الهاتف أو على تذكرة صرف الخبز.

ولتسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر الحكومي:

ادخل على رابط موقع دعم مصر الحكومي.

أدخل رقم بطاقتك التموينية المسجلة باسمك.

ادخل رقم هاتفك المسجل باسمك والمربوط به بطاقة التموين.

اضغط تحديث.

حصة الدعم التموينية

ويشار إلى أن وزارة التموين تحدد حصة الدعم التموينية لأسرة صاحبة بطاقة التموين وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، كالتالي: