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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: معارض أهلا رمضان بالمحافظات تفتح أبوابها للمواطنين منتصف فبراير

وزير التموين
وزير التموين

اكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح ابوابها امام المواطنين في منتصف الشهرالجاري .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم  مع مديري مديريات التموين، موضحا انه سيتم انشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد ادني بالاضافة الي الشوادر والسيارات المتنقلة اضافة الي من يريد من اصحاب منافذ جمعيتي

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 وأضاف المصيلحي ، انه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والسادة المحافظين للتوسع في انشاء معارض اهلا رمضان والشوادر ايضا

واشار الى ان السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكيه سوف تشارك فى معارض اهلا رمضان وبركن خاص

وأكد المصيلحى، على مديرى المدريات بضرورة وأهمية الرقابه الواعيه التى تحافظ علي  توافر السلع واتاحتها للمواطنين بكميات واسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم وجه الدكتورعلي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد علي كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالاضافة الي الارز ايضا بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.

وقال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام احمد كمال ، ان  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية 

ووجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر علي بطاقات التموين وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية

 وأضاف المتحدث الرسمي انه تم  توجيه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع الي سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة علي انسيابيه وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأوضح  معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أن الوزير أكد علي  مديري المديريات بتفعيل اللجان العليا لمتابعة الاسعار بالمحافظات والتي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وجماية المستهلك بالمحافظة ، وان عملها مستمر علي مدار اليوم دون انقطاع.

وطالب  الدكتور علي المصيلحي، مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالاسواق ولدي تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه انذار اول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير او اذون الصرف سواء للجملة او للتجزئة ، مشيرا الي ان الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كافة السلع وتوافرها بالاسواق.

وأكد علي أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث أن دور الوزارة الاساسي يكمن في ضمان اتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين علي البطاقة التموينية.

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