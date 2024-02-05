وزير التموين : المحال المشاركة بالأوكازيون تفتح أبوابها من اليوم لمدة شهر

بدأ اليوم الأوكازيون الشتوي بمشاركة اكثر من ٣٠٠ مائه محال تجاري في اليوم الاول للاوكازيون وتتنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والادوات المنزليه.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤن المشروعات والاعلام انه من المتوقع ان تصل المحال المشاركه في التصفية الموسمية الاولي الاوكازيون من ٣٥٠٠ الي ٤٠٠٠ محال تجاري متنوع واكد ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي للمديريات تسهيل اصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة في الأوكازيون.

واكد احمد ابو الفضل رئيس الاداره المركزيه للرقابة ان المديريات وإدارات الرقابه في الوزارة سوف تقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال المشاركه واشار الي ان من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركه في الاوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.



كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه قد اصدر قراراً وزارياً ببدء التصفية الموسمية الاولى لعام 2024 (الاوكازيون السنوى) اعتبارا من الخامس من فبراير الجاري ونص القرار الصادر ان يكون الاوكازيون لمدة شهر وان يكون لكل محال أسبوعين.

كما شدد القرار الصادر على الزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وشدد ايضا على اعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

واكد احمد كمال – معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، ان الهدف من الاوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجارى، مشيرا الي ان الاوكازيون يزيد من القوه الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع، وأشار الى ان توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين للجهات الرقابية هى التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون وسعر بعد دخول المحال فى الاوكازيون.

واضاف الى ان مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة فى الاوكازيون.

