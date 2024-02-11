أخبار التكنولوجيا|جوجل تعزز أمان Play Protect لحماية الأذونات الحساسة على أندرويد.. السلطات الفرنسية تداهم مكاتب شركة هواوي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
السلطات الفرنسية تداهم مكاتب هواوي Huawei.. تفاصيل
أكدت الشركة الفرنسية، على أنها داهمت مكاتب شركة هواوي Huawei الصينية، خلال الأسبوع الماضي في فرنسا، كجزء من تحقيق تجريه النيابة المالية الفرنسية، يتعلق بمزاعم ممارستها سلوكا غير لائق.
بتحديث ضخم لأندرويد.. جوجل تحمي أموالك من الهاكرز
طرحت شركة جوجل Google، برنامجا جديدا لمنع المستخدمين من تحميل التطبيقات التي تسئ استخدام أذونات أندرويد للحد من عمليات الاحتيال المالي.
لتصبح كاتبا محترفا.. استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مهاراتك
أصبحت الكتابة جزءا لا يتجزأ من التواصل عبر منصات مختلفة، بدءا من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى رسائل البريد الإلكتروني المهنية والرسائل الأكاديمية.
مواصفاته هتشجعك تشتريه.. موبايل جبار من شاومي بشاشة كبيرة بحجم التابلت
في السوق الذي تهيمن عليها شركة سامسونج، دخلت شركة شاومي Xiaomi، بقوة في مجال الهواتف القابلة للطي، بإطلاق مجموعة مميزة بمواصفات قوية وسعر أقل، كان آخر إصدارتها هاتف Mix Fold 3، الذي يقدم شاشة تشبه الهاتف من الخارج وشاشة كبيرة من الداخل تفتح مثل الكتاب لتصبح بمثابة شاشة جهاز لوحي (تابلت).
الجديد من سامسونج| مواصفات samsung galaxy s24 ultra وسعره في مصر والسعودية
مواصفات samsung galaxy s24 ultra وسعره في مصر.. أحدث هاتف رائد من سامسونج يغزو الأسواق المصرية والسعودية، ضمن تشكيلة Galaxy S24 والتي زودتها الشركة بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة مثل الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية، ودائرة البحث وتغيير نغمة الرسائل وغيرها المزيد.
أناقة وأداء.. مقارنة بين أوبوReno 11 و هونر Honor 100
في عالم الهواتف الذكية المتقدم، لا تقتصر المنافسة على التنافس بين العلامات التجارية فحسب، بل تتعلق أيضا بالإمكانات المتنوعة التي تقدمها العلامات التجارية المختلفة.