أخبار التكنولوجيا|جوجل تعزز أمان Play Protect لحماية الأذونات الحساسة على أندرويد.. السلطات الفرنسية تداهم مكاتب شركة هواوي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أكدت الشركة الفرنسية، على أنها داهمت مكاتب شركة هواوي Huawei الصينية، خلال الأسبوع الماضي في فرنسا، كجزء من تحقيق تجريه النيابة المالية الفرنسية، يتعلق بمزاعم ممارستها سلوكا غير لائق.

طرحت شركة جوجل Google، برنامجا جديدا لمنع المستخدمين من تحميل التطبيقات التي تسئ استخدام أذونات أندرويد للحد من عمليات الاحتيال المالي.

أصبحت الكتابة جزءا لا يتجزأ من التواصل عبر منصات مختلفة، بدءا من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى رسائل البريد الإلكتروني المهنية والرسائل الأكاديمية.

في السوق الذي تهيمن عليها شركة سامسونج، دخلت شركة شاومي Xiaomi، بقوة في مجال الهواتف القابلة للطي، بإطلاق مجموعة مميزة بمواصفات قوية وسعر أقل، كان آخر إصدارتها هاتف Mix Fold 3، الذي يقدم شاشة تشبه الهاتف من الخارج وشاشة كبيرة من الداخل تفتح مثل الكتاب لتصبح بمثابة شاشة جهاز لوحي (تابلت).

مواصفات samsung galaxy s24 ultra وسعره في مصر.. أحدث هاتف رائد من سامسونج يغزو الأسواق المصرية والسعودية، ضمن تشكيلة Galaxy S24 والتي زودتها الشركة بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة مثل الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية، ودائرة البحث وتغيير نغمة الرسائل وغيرها المزيد.

في عالم الهواتف الذكية المتقدم، لا تقتصر المنافسة على التنافس بين العلامات التجارية فحسب، بل تتعلق أيضا بالإمكانات المتنوعة التي تقدمها العلامات التجارية المختلفة.