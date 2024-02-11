عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|جوجل تعزز أمان Play Protect لحماية الأذونات الحساسة على أندرويد.. السلطات الفرنسية تداهم مكاتب شركة هواوي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

السلطات الفرنسية تداهم مكاتب هواوي Huawei.. تفاصيل

أكدت الشركة الفرنسية، على أنها داهمت مكاتب شركة هواوي Huawei الصينية، خلال الأسبوع الماضي في فرنسا، كجزء من تحقيق تجريه النيابة المالية الفرنسية، يتعلق بمزاعم ممارستها سلوكا غير لائق.

 

بتحديث ضخم لأندرويد.. جوجل تحمي أموالك من الهاكرز

طرحت شركة جوجل Google، برنامجا جديدا لمنع المستخدمين من تحميل التطبيقات التي تسئ استخدام أذونات أندرويد للحد من عمليات الاحتيال المالي.

لتصبح كاتبا محترفا.. استخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين مهاراتك

أصبحت الكتابة جزءا لا يتجزأ من التواصل عبر منصات مختلفة، بدءا من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى رسائل البريد الإلكتروني المهنية والرسائل الأكاديمية.

مواصفاته هتشجعك تشتريه.. موبايل جبار من شاومي بشاشة كبيرة بحجم التابلت

في السوق الذي تهيمن عليها شركة سامسونج، دخلت شركة شاومي Xiaomi، بقوة في مجال الهواتف القابلة للطي، بإطلاق مجموعة مميزة بمواصفات قوية وسعر أقل، كان آخر إصدارتها هاتف Mix Fold 3، الذي يقدم شاشة تشبه الهاتف من الخارج وشاشة كبيرة من الداخل تفتح مثل الكتاب لتصبح بمثابة شاشة جهاز لوحي (تابلت).

الجديد من سامسونج| مواصفات samsung galaxy s24 ultra وسعره في مصر والسعودية

مواصفات samsung galaxy s24 ultra وسعره في مصر.. أحدث هاتف رائد من سامسونج يغزو الأسواق المصرية والسعودية، ضمن تشكيلة Galaxy S24 والتي زودتها الشركة بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة مثل الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية، ودائرة البحث وتغيير نغمة الرسائل وغيرها المزيد.

أناقة وأداء.. مقارنة بين أوبوReno 11 و هونر Honor 100

في عالم الهواتف الذكية المتقدم، لا تقتصر المنافسة على التنافس بين العلامات التجارية فحسب، بل تتعلق أيضا بالإمكانات المتنوعة التي تقدمها العلامات التجارية المختلفة.

أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك: سأتخلص من رقم هاتفي وX البديل.. والشركة المطورة لـChatGPT تحقق إيرادات بـ2 مليار دولار

أخبار التكنولوجيا|أوبو وOnePlus تزودان هذه الهواتف بـ100 ميزة بالذكاء الاصطناعي.. اعرف الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الإلكترونية

أخبار التكنولوجيا|واتساب يطلق ميزة لحماية أموالك وبياناتك الشخصية من السرقة.. ومفاجأة عظيمة من سامسونج للمستخدمين

أخبار التكنولوجيا|دراسة تكشف عن كلمات المرور المخترقة الأكثر تسريبا عبر الإنترنت وسر حذف واتساب لحسابات الإسرائيليين المحتجزين في غزة

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية تكشف أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق

مشي من طريق تانى وهددني.. سيدة تشتكى سائق شركة توصيل على الفيس بوك

أرسنال يقسو على وست هام ويمطر شباكه بسداسية في الدوري الإنجليزي

ميريت 85 جنيها.. فيليب موريس مصر تعلن الأسعار الجديدة لمنتجاتها

الأمن يكشف لغز اختفاء أبواب المقابر بالغربية

أسعار الحديد والأسمنت الآن في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ