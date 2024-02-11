عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتحديث ضخم لأندرويد.. جوجل تحمي أموالك من الهاكرز

جوجل Google Play
جوجل Google Play

طرحت شركة جوجل Google، برنامجا جديدا لمنع المستخدمين من تحميل التطبيقات التي تسئ استخدام أذونات أندرويد للحد من عمليات الاحتيال المالي.

وقالت جوجل إن هناك 4 مجموعات من الأذونات التي يستغلها الممثلون السيئون لارتكاب عمليات احتيال مالي، بعد أن يتم تحميل معظم هذه التطبيقات بشكل جانبي، ويتم تثبيتها على أجهزة أندرويد يدويا، وليس من خلال متجر الشركة المسمي Play.

 

جوجل تعلن تجاوز خدمة Google One لـ 100 مليون مشترك

يغنيك عن جوجل Assistant.. إزاي تخلي ChatGPT مساعدك الصوتي على أندرويد

 

خدمة جوجل Play Protect تحصل على تحديث جديد يعمل في الوقت الفعلي لمكافحة الاحتيال المالي

وتتطلع الشركة إلى حظر هذه التطبيقات التي تم تحميلها خارج متجرها، والتي تسيء استخدام أذونات أندرويد لقراءة كلمات المرور لمرة واحدة (OTP)، التي يتم تلقيها عبر الرسائل القصيرة والإشعارات.

ومنذ إطلاقه، يقوم نظام الحماية من جوجل Google Play Protect بفحص التطبيقات المثبتة بحثا عن البرامج الضارة على أجهزة أندرويد، ولكن هذا لا يضمن أن التطبيقات المصرفية للعملاء آمنة بنسبة 100٪، فكل ما يحتاجه المتسللون لسرقة الحسابات البنكية، يتمثل في اعتراض الرسائل النصية القصيرة التي تلقاها المستخدمون، والتي تحتو على كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، وبإدخال رمز التحقق الصحيح، ويمكنهم الوصول بسهولة إلى الحساب المصرفي للضحية.

ومع تحديث جوجل الجديد، سيتحقق Play Protect الآن من الأذونات التي يتطلبها أي تطبيق على هواتف أندرويد، وهي التي يسيء المتسللون استخدامها بشكل متكرر، من بينها أذن تلقي الرسائل القصيرة SMS، وأذن قراءة الرسائل القصيرة SMS، وحظر الإشعارات، وإمكانية الوصول.

وستعمل هذه وظيفة الجديدة التي كشفت عنها جوجل لـ Play Protect، أجهزة أندرويد من الوصول الغير مصرح به لأذونات النظام الخاصة بعرض الرسائل النصية القصيرة والإشعارات الواردة التي دائما ما يستغلها المتسللون للتحكم بالجهاز دون علم المستخدم لاعتراض كلمات المرور لمرة واحدة عبر الرسائل القصيرة أو الإشعارات، بالإضافة إلى التجسس على المحتوى الذي يظهر على الشاشة.

وقالت الشركة في إحدى المدونات: "استنادا إلى تحليلنا لعائلات برامج الاحتيال الرئيسية التي تستغل أذونات التشغيل الحساسة هذه، وجدنا أن أكثر من 95 % من عمليات التثبيت جاءت من مصادر التحميل الجانبي عبر الإنترنت".

وذكرت عملاقة البحث إنه عندما يحاول مستخدمي أندرويد تثبيت أي تطبيق من هذه النوعية والتي قد تحوي برامج ضارة، فإن جوجل ستمنع المحاولة تلقائيا من خلال رسالة منبثقة نصها: “يمكن لهذا التطبيق أن يطلب الوصول إلى البيانات الحساسة، وهذا يمكن أن يزيد من خطر سرقة الهوية أو الاحتيال المالي".

ونظرا لأنه تم تطوير هذه الوظيفة بالتعاون مع Cyber ​​Security في سنغافورة، فإن شركة جوجل ستجعلها متاحة في الوقت الحالي على أجهزة أندرويد في سنغافورة فقط، سيكون المستخدمون بالبلاد أول من سيحصل على أداة منع الاحتيال الجديدة من جوجل.

وستراقب هذه الميزة الجديدة دائما ما تفعله التطبيقات سرا في الخلفية فيما يتعلق بالوصول غير المسموح به للأذونات الحساسة، مما يمنع المتسللين من التجسس على الرسائل النصية القصيرة والإشعارات الواردة إلى هاتف المستخدم، وبالتالي الحد من بيانات المستخدمين المقدمة إلى التطبيق حتى لا يتمكن المتسللون من الوصول إلى الحساب المصرفي للمستخدم.

جوجل Google أندرويد أذونات أندرويد عمليات الاحتيال المالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أزمة قلبية.. نقل عمر طاهر إلى العناية المركزة

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

خبير مياه يكشف عن حلول لزيادة حصة مصر من نهر النيل

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات نوبيا Nubia Z60 Ultra.. قاهر هواتف سامسونج وشاومي

بلوك من غير ما تفتح الرسالة.. ميزة حظر خطيرة على واتساب |جربها

لعشاق آيفون وأندرويد.. اعرف الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الإلكترونية

خصم كبير على أقوى موبايل شاومي في 2022.. بأقل سعر

مفاجأة سارة من أوبو ووان بلس.. 100 ميزة بالذكاء الاصطناعي لهذه الهواتف

كاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جديد من هونر بقدرات تصويرية جبارة

إمكانات جبارة وتصميم مذهل.. أقوى موبايل جديد من ريلمي للشباب

تشتري أوبو Find N3 أم فيفو X Fold 2.. مقارنة توضح الفرق

ترشيحاتنا

أبرز السلع والتخفيضات.. تفاصيل إطلاق معارض أهلا رمضان |فيديو

الخارجية العمانية تُحذر من خطة الاحتلال لاقتحام رفح

إصابة 7 أشخاص بالاختناق في تسرب للكلور داخل محطة مياه بالشيخ زايد

"الوزراء" يطلق العدد الرابع من المجلة الدولية المحكمة للسياسات العامة في مصر

وصول وزير التعليم لمحافظة القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة.. صور

600 جنيه رسوم وضرائب على هذه السيارات في قانون المرور.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جمعت بين شيرين وحسام حبيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إلهام شاهين بفستان جريء تثير الجدل بمهرجان بغداد السينمائي

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

فوتوسيشن الزفاف في غرفة العمليات.. إقالة طبيب حكومي بعد كارثة بمستشفى هندي

فيديو

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ