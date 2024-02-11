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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الجديد من سامسونج| مواصفات samsung galaxy s24 ultra وسعره في مصر والسعودية

سعر سامسونج samsung
سعر سامسونج samsung galaxy s24 ultra

مواصفات samsung galaxy s24 ultra وسعره في مصر.. أحدث هاتف رائد من سامسونج يغزو الأسواق المصرية والسعودية، ضمن تشكيلة Galaxy S24 والتي زودتها الشركة بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة مثل الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية، ودائرة البحث وتغيير نغمة الرسائل وغيرها المزيد.

ولمعرفة المزيد حول المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنوضح لكم فيما يلي مواصفات samsung galaxy s24 ultra وسعره في مصر والسعودية:

 

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مواصفات samsung galaxy s24 ultra وسعره في مصر

يأتي هاتف samsung galaxy s24 ultra، بشاشة بقياس 6.80 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، تبلغ دقتها 1440 × 3088 بكسل، مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass Armor هي الأقوى في أي هاتف ذكي.

ولأداء فائق السرعة، يعمل هاتف samsung galaxy s24 ultra،، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 المطور خصيصا لأجهزة سامسونج جالاكسي بمعمارية 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

سعر سامسونج samsung galaxy s24 ultra

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، جاء هاتف samsung galaxy s24 ultra، بكاميرا رئيسية (واسعة) بدقة 200 ميجابكسل، (تليفوتوغرافي) بدقة 50 ميجابكسل، (الكاميرا المقربة) بدقة 10 ميجابكسل، (زاوية واسعة جدا) بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل.

ويستمد هاتف samsung galaxy s24 ultra، طاقته من بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل بواجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

سعر سامسونج samsung galaxy s24 ultra

سعر سامسونج samsung galaxy s24 ultra في مصر

يتوفر هاتف سامسونج samsung galaxy s24 ultra، في مصر مقابل سعر حوالي 91 ألف جنيه مصري، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

سعر سامسونج samsung galaxy s24 ultra في السعودية

يبلغ سعر جوال سامسونج samsung galaxy s24 ultra في السعودية، حوالي 5.099 ريالا سعوديا، للنسخة بسعة 12 + 512 جيجابايت.

سعر سامسونج samsung galaxy s24 ultra
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