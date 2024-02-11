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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ آرون بون شوم بتولِّي منصب شيخ الإسلام في تايلاند

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- خالص التهاني والتبريكات لشيخ الإسلام في تايلاند، الشيخ آرون بون شوم، بمناسبة توليه منصب شيخ الإسلام في تايلاند.

مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ آرون بون شوم بتولِّي منصب شيخ الإسلام في تايلاند

وأعرب المفتي عن تقديره العميق للجهود الرائدة التي بذلها سماحة الشيخ آرون بون شوم خلال مسيرته العطرة، مشيدًا بإسهاماته الفعَّالة في خدمة الإسلام والمسلمين في تايلاند.

كما أشاد بالمساعي الحثيثة التي يبذلها سماحة الشيخ آرون بون شوم في تعزيز الفهم الصحيح للإسلام وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات. وتوجَّه المفتي بخالص الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّق شيخ الإسلام في تايلاند في مهام منصبه الجديد، وأن ينفع الله به البلاد والعباد.

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استطلاع هلال شهر شعبان 

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.   

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام الإفتاء شيخ الإسلام في تايلاند استطلاع هلال شهر شعبان شهر شعبان

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