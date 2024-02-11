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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يعلن تصعيد منتخب المسرح للتصفيات النهائية بمهرجان إبداع

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تصعيد منتخب مسرح الجامعة للمنافسة في التصفيات النهائية في مجال المسرح ضمن فعاليات مهرجان ابداع 12 والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وذلك بعد فوز العرض المسرحي "روبيك"  وإشراف محمد فاروق مدير عام ادارة رعاية الشباب  بالجامعة، بعد منافسة مع 50جامعة حكومية واهلية وخاصة، علي أن يتم العرض يوم 14 فبراير الجاري علي مسرح وزارة الشباب.

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ووجه رئيس الجامعة،  التهنئة لمنتخب مسرح الجامعة، ولإدارة النشاط الفني القائمين علي تدريبهم، مؤكداً علي دور المسرح الجامعي في تنمية سمات الشخصية لدي الطلاب ومن أهمها الثقة بالنفس،  والاتزان الانفعالي،  وتحمل المسئولية،  فضلا عن اكسابهم العديد من القيم الايجابية،  وتنمية الاحساس  بقضايا المجتمع والقدرة علي التعبير إضافة إلي اكتشاف الموهوبين وتنمية الموهبة لديهم، وتزويدهم بالمعلومات والثقافات والخبرات المتنوعة.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف رئيس الجمهوري رئيس جامعه بني سويف رئيس الجمهورية وزارة الشباب والرياض وزارة الشباب والرياضة

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