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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية لأمراض العيون ومكافحة العمى المؤقت والتى تم تنظيمها بمستشفى أسوان العسكرى وذلك بالتعاون بين إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومؤسسة مصر الخير حيث يأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين والأهالى بمختلف القرى والنجوع .

وأشاد اللواء أشرف عطية بهذه الجهود التى تعكس روح التلاحم والتكاتف بين أجهزة الدولة والمجتمع المدنى بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية عبر سلسلة القوافل الطبية المجانية لدعم البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً .

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القافلة الطبية

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بإن ذلك يأتى ضمن برنامج المؤسسة لتنظيم القوافل الطبية المجانية لمساعدة المرضى من الأهالى ومحدودى الدخل من خلال إجراء وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة مع توفير العلاج المناسب لهم بالمجان وذلك بإشراف عدد من الأطباء من ذوى الخبرة والمتخصصين فى علاج وجراحة العيون وغيرها من التخصصات .

وأشار إلى أن فعاليات القافلة الطبية شملت تقديم خدمات الفحص والكشف الطبى لعدد ٣٨٤ مواطن ومواطنة مع إجراء عدد 143 عملية جراحية متنوعة بالعيون ، بالإضافة إلى تركيب نظارة لعدد 168 حالة ، علاوة على صرف العلاج المناسب للحالات المرضية وإجراءات التحويل والفحص الطبى لعدد 165 مواطن مواطنة،  فضلاً عن تنظيم ندوات لنشر الوعي بأهمية النظارات الطبية وغيرها من التوجيهات والإرشادات الخاصة بمسببات أمراض العيون، وكيفية الوقاية منها .

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