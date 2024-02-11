وزير التعليم: لا تراخي مع رصد أي غياب للطلاب في المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية، ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد، مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تراخي مع رصد أي غياب للطلاب في المدارس، كما يجب العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، فضلًا عن أهمية انتظام المعلمين في الحضور، موجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه سيقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة المقبلة لمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير للدراسة، كما وجه الوزير بسرعة تسليم الكتب للطلاب خلال الأسبوع الجاري.

وكان استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، في مقر ديوان عام محافظة القليوبية، خلال زيارته للمحافظة في إطار متابعته سير انتظام الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة القليوبية، مشيدًا بدور المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها في ضبط وانتظام العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، ودعمه المستمر للمحافظة.