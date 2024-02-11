مفاجأة بشأن مشاركة وسام أبو علي مع الأهلي أمام شباب بلوزداد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطور جديد في موقف اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، بعد إصابته وموقفه من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقررة في 16 فبراير الحالي.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية،:"حاليًا، يتابع وسام أبو علي برنامج التأهيل المخصص له بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت إف إم، أن وسام أبو علي يصر على السفر مع بعثة الأهلي إلى الجزائر، آملاً في اللحاق بمباراة شباب بلوزداد.

وأشار شوبير إلى حماس وسام أبو علي للمشاركة مع الفريق في هذه المباراة، لكن الجهاز الفني يفضل عدم المخاطرة به ويسعى لتهدئته.

يُذكر أن وسام أبو علي انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، قادمًا من فريق سيريس السويدي.